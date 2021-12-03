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Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Kazılarda ortaya çıktı: Çok önemli verilerle karşılaştık

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Kazılarda ortaya çıktı: Çok önemli verilerle karşılaştık

KAYSERİ'de Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan Keykubadiye Sarayı'nın bu yılki kazıları tamamlandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, "Tonozlu olarak ifade ettiğimiz yapı çevresinde mimari anlamda çok önemli verilerle karşılaştık. Bu yapı çevresinde avlu ve eyvan olarak düşündüğümüz bir alan çıktı. Sultanın kabul salonu gibi bir alan olduğunu düşünüyoruz. Avlu içerisinde de çokgen şeklinde bir tane de havuz bulundu” dedi.

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Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından 1220'li yıllarda Kayseri'de yaptırılan ve Anadolu'yu istila eden Moğollar tarafından yıkılan Keykubadiye Sarayı'nın mimari yapısını gün yüzüne çıkarılması için 2015'te kazı çalışması başlatıldı. Bu kapsamda her yıl yaz döneminde tarihi sarayda kazı çalışmaları yapılıyor. Bu yıl haziran ayında başlayan kazı çalışmaları, kış mevsiminin gelmesiyle tamamlandı.

Bu yılki kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, “Kayseri'de Keykubadiye Sarayı ile ilgili hangi tarihte inşa edildiğini tam bilmiyoruz ancak, Alaeddin Keykubat tarafından 1220 yıllarının ortalarında inşa edildiği kaynaklarda geçen bilgiler arasında yer alıyor. Bu saray çok önemli bir saray. 2014 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte alanda rölöve ve restorasyon çalışması için gelmiştik. Yaptığımız çalışmada Selçuklu dönemine ait bazı veriler karşımıza çıktı. 2015 yılından itibaren alanda kazı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikli olarak 5 yıl, 4 kemerli olarak ifade edilen yapı çevresinde çalışmalarımızı sürdürdük” dedi. 



"Çok çok önemli verilerle karşılaşacağız"
Bu yıl tonozlu yapı çevresinde yapılan ağırlıklı çalışmalarda ilginç mimari yapılara ulaştıklarını söyleyen Prof. Dr. Baş, "Tonozlu olarak ifade ettiğimiz yapı çevresinde mimari anlamda çok önemli verilerle karşılaştık. Bu yapı çevresinde avlu ve eyvan olarak düşündüğümüz bir alan çıktı. Sultanın kabul salonu gibi bir alan olduğunu düşünüyoruz. Avlu içerisinde de çokgen şeklinde bir tane de havuz bulundu. Alanda çok farklı mimari yapılar da bu yılki çalışmalarda ortaya çıkarıldı. Çok büyük tahribat var. İki küçük kalıntı söz konusu. Şu an her şey toprak altında. Kazılarımız devam ettiği müddetçe Anadolu Selçuklu döneminin saray mimarisi ile ilgili olarak çok çok önemli verilerle karşılaşacağız” diye konuştu. 



"Depo çalışması devam edecek"
Bu yılki kazı çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Prof. Dr. Baş, “Günlük eşya kullanımı anlamında çok güzel verilerle karşılaşacağımızı ümit ediyorum. Bu seneki kazı çalışmalarımızı 1 Aralık itibariyle bitirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra depo çalışması devam edecek. Yaptığımız çalışmalar sırasında özellikle Selçuklu döneminin çini repertuvarı ile ilgili malzemelerle karşılaştık. Bu seneki kazılarda bizi en çok mutlu eden şey, mimari anlamda tonozlu yapı çevresinde çok önemli verilerle karşılaşmaktı." dedi.

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