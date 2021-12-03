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Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga çıktı! 3 yaralı var

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga çıktı! 3 yaralı var

ŞANLIURFA'da iki aile birbirine girdi. Çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aralarında husumet olan 2 aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında kız isteme meselesi nedeniyle husumet bulunan Yıldız ve Çay ailelerinin fertleri, Siverek Devlet Hastanesinde karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma bir süre sonra bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet (39) ve Abbas Çay (37) ile Burhan Yıldız (24) bıçakla yaralandı.

2 kişi gözaltına alındı

Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Burhan Yıldız ve Mehmet Çay, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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