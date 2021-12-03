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Chrest Vakfı'nın fonlandığı medya ve kurumları İçişleri Bakanlığı isim isim açıkladı!

Chrest Vakfı'nın fonlandığı medya ve kurumları İçişleri Bakanlığı isim isim açıkladı!

ABD'de bulunan Cherst Vakfı'nın Türkiye'de fonladığı medya ve STK'ları isim isim paylaşarak vergi kanununa usülsüz işleyiş yaptıklarını ilan etti.

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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, merkezi ABD'de bulunan Cherst Vakfı tarafından fonlandığı belirtilen Türkiye'de faaliyet gösteren derneklerin, vergi kanununda belirtilen esas ve usullere uymadıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son zamanlarda basında ABD'nin Teksas Eyaletinde kurulan Chrest Vakfının internet sitesinde bir liste yayınladığı, bu listede Türkiye'de faaliyet gösteren onlarca medya ve sivil toplum kuruluşlarına yüz binlerce dolar bağışta bulunduğu haberlerine yer verildiği hatırlatıldı.

Vakıf tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren onlarca medya ve sivil toplum kuruluşlarına yüz binlerce dolar bağışta bulunulduğu biliniyor.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimler ve Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden yapılan bildirimlerin incelenmesi sonucunda,

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği
Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği
Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği
Serbest Fikirler Derneği
Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği
Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği
Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği
Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği
Mekanda Adalet Derneğinin

Chrest Vakfından toplam 2 milyon 75 bin 477 dolar yardım aldığı tespit edilmiştir."

Söz konusu derneklerin yapılan denetimleri sonucunda, bazılarının, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı hareket ettiği ve öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtilen açıklamada, "Vergi kanunlarında belirtilen esas ve usullere uyulmadığı tespit edilmiş ve ilgili dernek yöneticileri hakkında adli ve idari merciler tarafından gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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