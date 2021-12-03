Kırmızı Oda Dara kimdir hastalığı nedir gerçekte Dara kim?

TV8'in en çok izlenen dizisilerinden olan Kırmızı Oda'ya Dara karakteri ile şarkıcı Gökhan Özoğuz kaltıldı. Uyku problemi yaşayani geceleri uyuyamayan Dara karakterine hayat veren Gökhan Özoğuz'un hikayesi merak edildi. Peki Kırmızı Oda'daki Dara'nın hikayesi Gökhan Özoğuz'un gerçek hayat hikayesi mi?

Abone ol

Kırmızı Oda bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Geçen hafta hikayesi ile diziye katılan şarkıcı Gökhan Özoğuz Dara karakterine hayat veriyor. Uyku problemleri yaşayan, geceleri uyuyamayan Dara karakteri ile beğeni toplayan Gökhan Özoğuz kimdir, kaç yaşında, eşi ve çocukları merak konusu oldu. Peki Kırmızı Oda'daki Dara karakteri Gökhan Özoğuz'un gerçek hikayesi mi?

Kırmızı Oda dizisinin 52. bölümüne Gökhan Özoğuz da dahil oldu. Ünlü müzisyen Dara karakterine hayat veriyor. Dizinin müdavimleri Dara isminin anlamını ve hikayesini araştırıyor.

Dara'nın hikayesi nedir, hastalığı nedir?

Ünlü isim, Kırmızı Oda’da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat verecek.



Dara ne demek?

Türk Dil Kurumu'na göre Dara isminin anlamı şöyle; Hükümdar. Tanrı adlarından. Eski İran hükümdarlarından dokuzuncusu.

Gökhan Özoğuz kimdir?

Gökhan Özoğuz, 14 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da Fenerbahçe semtinde doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Babası Ahmet Özoğuz'dur. 2007'de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz vefat etti. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü.

15 yaşında gitar çalmaya merak salan Gökhan Özoğuz, Athena müzik grubunun solistidir. Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz ikiz kardeşidir.

2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.