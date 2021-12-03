BIST 1.910
DOLAR 13,73
EURO 15,53
ALTIN 786,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Nevşehir'de randevu sırası dolduğunu öğrenince dehşet saçtı: Boşuna...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Nevşehir'de randevu sırası dolduğunu öğrenince dehşet saçtı: Boşuna...

NEVŞEHİR Devlet Hastanesi’nde Ahmet C. (44), randevu sırası dolduğu için zihinsel engelli oğlu muayene edilmeyince Dermatoloji Uzman Dr. Rıdvan Güneş’i darbetti.

Abone ol

Zihinsel engelli oğlu İsmet’i (20) muayene ettirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi’ne giden Ahmet C., sıra almak istedi. Ancak sıranın dolduğu belirtildi. Bunun üzerine Ahmet C., Dermatoloji Uzman Dr. Rıdvan Güneş’e tepki gösterip yumruk attı. Arbede sırasında Dermatoloji Uzmanı Güneş’in üzerindeki kıyafetleri yırtıldı. Hastane personeli ve diğer hasta yakınlarının araya girmesiyle Ahmet C., uzaklaştırıldı. Çağırılan polis ekipleri, Ahmet C.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan Ahmet C., serbest bırakıldı.

Yaşanan olaya tepki gösteren İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, “Nevşehir Devlet Hastanesi’nde görev yapan cildiye doktorumuz, hasta bakarken sıranın dolmasını bahane eden hasta yakınları tarafından saldırıya uğramıştır. Halkımıza her türlü şartta sağlık hizmeti sunmak için cansiperane görevlerini yapan doktorumuza yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Doktorumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz” dedi.

"Sizleri boşuna dövmüyorlar"
Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Macit Yalçın ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Cildiye uzmanımız poliklinikte hasta bakarken sıranın dolmasını bahane eden bir hasta ve yakını tarafından saldırıya uğramıştır. O gün 100 hastaya bakmak için sıra veren doktorumuza sıra alamadığı 101’inci hastaya bakamayacağını söylemesinden dolayı ‘sizleri boşuna dövmüyorlar diye’ çirkin bir ifadede bulunulmuş ve kendisi darp edilmiştir. Yaşanan bu çirkin olayı hastane yönetimi ve sağlık çalışanları olarak şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy'de kilise duvarına çıkıp erik dalı oynayanlara 1 yıl hapis istendi
Kadıköy'de kilise duvarına çıkıp erik dalı oynayanlara 1 yıl hapis istendi
Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Rusya Ocak ayı sonunda saldırabilir
Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Rusya Ocak ayı sonunda saldırabilir
Öğretmenin sahiplendiği sokak kedisi 'Nazlı'ya kardeşi 'Çakıl'dan kan nakli yapıldı
Öğretmenin sahiplendiği sokak kedisi 'Nazlı'ya kardeşi 'Çakıl'dan kan nakli yapıldı
KKTC'den Kıbrıs Rum Kesimi'nin doğal gaz arama iznine sert tepki: Gereken tedbir alınacak
KKTC'den Kıbrıs Rum Kesimi'nin doğal gaz arama iznine sert tepki: Gereken tedbir alınacak
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga çıktı! 3 yaralı var
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga çıktı! 3 yaralı var
Yeni Peugeot 308 '2022 Yılın Otomobili' finalisti oldu şimdiden 24 bin sipariş alındı
Yeni Peugeot 308 '2022 Yılın Otomobili' finalisti oldu şimdiden 24 bin sipariş alındı
Chrest Vakfı'nın fonlandığı medya ve kurumları İçişleri Bakanlığı isim isim açıkladı!
Chrest Vakfı'nın fonlandığı medya ve kurumları İçişleri Bakanlığı isim isim açıkladı!
Bulaşma oranı yüksek! Salgın mutasyona uğradı: Yetkililer alarma geçti
Bulaşma oranı yüksek! Salgın mutasyona uğradı: Yetkililer alarma geçti
Koronavirüs Omicron varyantından ölüm sayıları ne? DSÖ'den açıklama
Koronavirüs Omicron varyantından ölüm sayıları ne? DSÖ'den açıklama
Meral Akşener Mansur Yavaş'ı kabul etti
Meral Akşener Mansur Yavaş'ı kabul etti