7 yıl önce iki hafta HDP binasına girdi bir daha gören olmadı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 824’üncü gününde de sürüyor.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 824. gününde de sürüyor.

Tekirdağ’dan eşi Memduh Kaman ve oğlu Muhammet Emin ile evlat nöbetini sürdüren anne Emine Kaman, oğlu Abdülkadir’e 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Oğlunun 7 yıldır kayıp olduğunu söyleyen Esmer Kaman, oğlunun yaşayıp, yaşamadığını bilmediğini ifade etti.

Kaman, “Oğlumu bulurum umuduyla buraya geldim. Oğlum sadece iki hafta HDP’nin içine girmiş. Bizim haberimiz yoktu. Biz defalarca oraya gittik inkar ettiler. Oğlumun ne ölüsünü, ne de dirisini söylemediler. Sabah işe gidiyorum diye evden çıktı, bir daha oğlum eve geri dönmedi. Oğlum, kurban olurum, ne olur geri dön. Seni çok seviyoruz. Eğer yaşıyorsan, beni duyabiliyorsan, görebiliyorsan ben buradayım seni bekliyorum” dedi.