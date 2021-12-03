Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a enflasyon tepkisi

Enflasyonun kasım ayı rakamlarına tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak "Ekonomi cahili Erdoğan'ın sebep olduğu enflasyon, milletimizin geleceğine ipotek koyarken kendisi bile ne dediğini bilmeden konuşmaya devam ediyor." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları için tepki göstererek sosyal medyadan tepki göstererek şunları söyledi:

"Ekonomi cahili Erdoğan'ın sebep olduğu enflasyon, milletimizin geleceğine ipotek koyarken kendisi bile ne dediğini bilmeden konuşmaya devam ediyor. Kimse merak etmesin ki bu cahil zihniyete rağmen, Hazırız, enflasyon sorununu Biz Çözeriz!"