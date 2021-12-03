BIST 1.910
DOLAR 13,73
EURO 15,53
ALTIN 786,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eskişehir'de 20 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi

Eskişehir'de 20 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi

ESKİŞEHİR’de, açık maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan iş makinesinin operatörü Yusuf Arslan (20), hayatını kaybetti.

Abone ol

İnönü ilçesinin kırsal Esnemez Mahallesi’ndeki açık maden ocağında, kepçe operatörü Yusuf Arslan, çalışma yaparken göçük meydana geldi. İş makinesi göçük altında kalırken, ihbar üzerine maden ocağına AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesinin şoför kabinine dolan toprakları temizleyerek Yusuf Arslan’a ulaştı. Yapılan kontrolde, Aslan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yusuf Aslan’ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli'de teröristler mağarada sıkıştırıldı! 1 askerimiz şehit 3 PKK'lı öldürüldü
Tunceli'de teröristler mağarada sıkıştırıldı! 1 askerimiz şehit 3 PKK'lı öldürüldü
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a enflasyon tepkisi
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a enflasyon tepkisi
Kırmızı Oda Dara kimdir hastalığı nedir gerçekte Dara kim?
Kırmızı Oda Dara kimdir hastalığı nedir gerçekte Dara kim?
Esed rejiminin açıklamaları sonrası Hulusi Akar'dan TSK komuta kademesiyle Suriye sınırı çıkarması
Esed rejiminin açıklamaları sonrası Hulusi Akar'dan TSK komuta kademesiyle Suriye sınırı çıkarması
ABD'li ilaç firması Türkiye'deki bürokratlara rüşvet vermiş! Sağlık Bakanlığı'ndan belge isterdi
ABD'li ilaç firması Türkiye'deki bürokratlara rüşvet vermiş! Sağlık Bakanlığı'ndan belge isterdi
Nevşehir'de randevu sırası dolduğunu öğrenince dehşet saçtı: Boşuna...
Nevşehir'de randevu sırası dolduğunu öğrenince dehşet saçtı: Boşuna...
Kadıköy'de kilise duvarına çıkıp erik dalı oynayanlara 1 yıl hapis istendi
Kadıköy'de kilise duvarına çıkıp erik dalı oynayanlara 1 yıl hapis istendi
Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Rusya Ocak ayı sonunda saldırabilir
Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Rusya Ocak ayı sonunda saldırabilir
Irak'ın kuzeyine TSK ve MİT operasyonu: 4 PKK'lı öldürüldü
Irak'ın kuzeyine TSK ve MİT operasyonu: 4 PKK'lı öldürüldü
Öğretmenin sahiplendiği sokak kedisi 'Nazlı'ya kardeşi 'Çakıl'dan kan nakli yapıldı
Öğretmenin sahiplendiği sokak kedisi 'Nazlı'ya kardeşi 'Çakıl'dan kan nakli yapıldı