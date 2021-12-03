Tunceli'de teröristler mağarada sıkıştırıldı! 1 askerimiz şehit 3 PKK'lı öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Ovacık kırsalında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen bir operasyonda birisi teslim toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan Soylu, çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin ise şehit olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Ovacık kırsalında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen bir operasyonda birisi teslim toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan Soylu, çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin ise şehit olduğunu açıkladı.

Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonlarında Tunceli Ovacık kırsalında bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 kahraman jandarmamız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.