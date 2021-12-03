AK Parti ve MHP yeni seçim barajı konusunda anlaştı

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası değişikliğinde son düzlüğe girildi. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) uzun süredir üzerinde çalıştığı değişiklik teklifinin yaklaşık 15 maddeden oluşması bekleniyor.

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6-17 Aralık tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bütçe mesaisine yoğunlaşacak Cumhur İttifakı ortakları bütçe maratonu sonrasında Siyasi Parti ve Seçim Yasası'nda düzenlemeler içeren taslak için çalışmalarına hız verecek. Teklifin mart ayında TBMM'ye sunulacağı öğrenildi.

Seçim barajı yüzde 7 olarak belirlendi

Şu an için 15 maddeden oluşması beklenen mini teklifte halen yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı yüzde 7 olarak belirlendi. Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan düzenlemede anayasa hükmü gereğince seçimde 20 milletvekili çıkaran partiler grup kurabilecek.

Ancak seçildikleri partilerden istifa eden milletvekillerine aynı olanak tanınmayacak. Milletvekilleri partilerinden istifa edip 20 sandalye sayısına ulaşsa bile mecliste grup kuramayacak.

Yardıma terör ayarı

Terörle bağı kanıtlanan partilerin hazineden yardım almasının önünü kesen maddenin de taslakta yer alması bekleniyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) söz konusu teklifi seçimden bir yıl önce meclisten geçirmeyi hedefliyor.

(YENİ ŞAFAK)