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Tüketici alışverişi kesti AVM'ler hafta sonu boş kalıyor! Enflasyon salladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tüketici alışverişi kesti AVM'ler hafta sonu boş kalıyor! Enflasyon salladı

Tüketici alışverişlerini frenledi, perakendeciler satışlarda gerileme bekliyor. Kasım ayında perakende güveni aylık bazda 2,6 puan azaldı.

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Tüketiciler dolar kurundaki hareketliliğin fiyat değişimlerine yol açmasıyla alışverişlerde frene bastı. TEPAV’ın perakende güven endeksi TEPE, Kasım 2021’de bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,7 puanlık artışla eksi 10,3 puan değerini aldı. TEPE’nin geçen aya kıyasla azalışında geçtiğimiz üç ayda satışların durumu ve önümüzdeki üç ayda satış beklentisi göstergelerindeki kötüleşme etkili oldu.

TEPE anketi kapsamında geçtiğimiz üç ayda işlerinin azaldığını belirten perakendecilerin oranı Ekim ayında yüzde 45 iken Kasım ayında yüzde 54, önümüzdeki 3 ayda işlerinde kötüleşme beklediğini belirten perakendecilerin oranı ise Ekim ayında yüzde 42 iken Kasım ayında yüzde 49 oldu.

AVM’ler hafta içi boş kalıyor

Perakende alışverişin merkez noktası olarak görülen alışveriş merkezleri haftasonu kalabalığından uzak görülüyor. Salgından önce yoğunluk gözlenen alışveriş merkezleri haftaiçi günlerdeki tenha görüntüsüyle dikkat çekiyor. Pandemi başında hijyen koşulları gereği kapıları kapanan AVM’lerde yeni yıl kira güncellemesi de yaklaşıyor. Dövizle alınan kiralar gündeme gelen AVM’lerde kur sabitleme sabitleme yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

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