Milli Savunma Bakanlığı (MSB), üç adet Akıncı İHA'nın Çorlu Hava Meydan Komutanlığında muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladığını açıkladı. Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacak.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Üç adet Akıncı İHA, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı" paylaşımında bulundu. Yapılan açıklamada, "Göreve başlayacak olan Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun" denildi.