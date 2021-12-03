Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), üç adet Akıncı İHA'nın Çorlu Hava Meydan Komutanlığında muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladığını açıkladı. Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacak.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Üç adet Akıncı İHA, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı" paylaşımında bulundu. Yapılan açıklamada, "Göreve başlayacak olan Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ağustos'ta Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılmış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi de eşlik etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıncı ile birlikte Türkiye, bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri olmuştur" açıklamasında bulunmuştu.