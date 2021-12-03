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ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçede anlaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçede anlaştı

ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler federal hükümete 18 Şubat'a kadar finansman sağlayarak kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısı konusunda anlaşmaya vardı.

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ABD'de 2021 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen geçici bütçenin süresinin dolmasına çok az bir süre kalırken yeni geçici bütçe konusunda kongredeki müzakerelerde sona yaklaşıldı.

ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler federal hükümetin 3 Aralık'ta kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarı üzerinde anlaşma sağladı.

Temsilciler Meclisinin hükümete 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını oylamasının beklendiği bildirildi.

Tasarının Temsilciler Meclisinde onaylanması halinde bir sonraki durağı senato olacak.

Söz konusu tasarının senatoda Joe Biden yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı zorunluluklarına karşı çıkan bir grup Cumhuriyetçinin engeliyle karşılaşabileceği belirtilirken Cumhuriyetçi Mitch McConnell, kendi grubu içinde geçici bütçe tasarısının görüşülmesini ertelemeye yönelik baskılara karşı çıktı.

McConnell, Fox News kanalına verdiği röportajda hükümeti kapatmayacaklarını, aşı zorunluluklarına ilişkin muhalefet nedeniyle hükümeti kapatmanın anlamsız olduğunu ifade etti.

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