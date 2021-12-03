Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'ten Osmanlı ve Türkiye hakkında skandal sözler

Katolik Hristiyan dünyasının ruhani lideri Papa Françesko (84), 3 gün sürecek temasları kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) gitti. Papa'nın ziyareti kapsamında konuşan GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, yine Türkiye'yi skandal ifadelerle hedef aldı.

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Katolik Hristiyan dünyasının ruhani lideri Papa Françesko (84), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'i başkanlık sarayında ziyaret etti. Papa, burada resmi törenle karşılandı. Karşılamada Anastasiadis'in yanı sıra Rum siyasiler, din adamları ve diğer yetkililer yer aldı. Anastasiadis, 'Papa'yı ağırlamanın bir onur olduğunu' belirterek Ada'nın tarihçesini anlattı.

Skandal sözler

"Roma Katolik Kilisesi başkanının (Papa olarak) ikinci ziyareti Kıbrıs için tarihidir." diye konuşan Anastasiadis, Kıbrıs'ta çözümsüzlük noktasında Türkiye'yi suçlayarak, "Kıbrıs, Osmanlı'nın parçasıdır" söyleminden rahatsızlık duyduklarını kaydetti. Rum lider, Papa'ya ithafen, "Buradaki varlığınız Kıbrıs sorununun çözümü için harcadığımız çabalar açısından önemli" ifadelerini de kullandı.