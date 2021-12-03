Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sınır ticaretine ilişkin düzenleme yapıldı

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine sınırı bulunan ülkelerle sınır ticareti kapsamındaki ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

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Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önceki Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırılırken mülga bakanlıklar ve taşra teşkilat yapılanmalarına ilişkin hükümler güncellendi.

İthalat değer limitlerinin bir sonraki takvim yılına devredilemeyeceğine yönelik ve ithalatta tek ve maktu vergi uygulanmasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesini teminen düzenlemeye gidildi.