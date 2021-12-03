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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sınır ticaretine ilişkin düzenleme yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sınır ticaretine ilişkin düzenleme yapıldı

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine sınırı bulunan ülkelerle sınır ticareti kapsamındaki ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

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Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önceki Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırılırken mülga bakanlıklar ve taşra teşkilat yapılanmalarına ilişkin hükümler güncellendi.

İthalat değer limitlerinin bir sonraki takvim yılına devredilemeyeceğine yönelik ve ithalatta tek ve maktu vergi uygulanmasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesini teminen düzenlemeye gidildi.

Van, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yanı sıra Esendere Gümrük Kapısı üzerinden İran ile yapılan sınır ticaretinde yetkilendirildi.

Kars ise Ardahan'ın yanı sıra Aktaş Gümrük Kapısı üzerinden Gürcistan ile sınır ticaretine yetkilendirilen bir diğer il oldu.

Böylelikle sınır ticareti kapsamında gözetim uygulamasına tabi olan ürünleri ithal etmek isteyen esnaf ve tacirin uygulamada karşılaştığı bürokratik işlemlerin azaltılması sağlandı.

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