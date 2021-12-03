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Türk bilim insanlarının koronavirüse karşı ürettiği ilaç son aşamada

Türk bilim insanlarının koronavirüse karşı ürettiği ilaç son aşamada

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı her alanda çalışmaların sürdürüldüğü Türkiye'de dünyada ilk defa kullanılan bir teknolojiyle ilaç üretildiği açıklandı. Üretilen ilacın akciğer hastalığında da kullanacağı belirtildi.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşılamalar hızla devam ederken Türkiye'de koronavirüse karşı ilaç için yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul Üniversitesinin dünyada ilk defa kullanılan bir teknolojiyle Kovid-19'a karşı bir ilaç ürettiği duyuruldu. Faz-2 çalışmaları sona eren ilacın verildiği ağır hastaların tamamında olumlu gelişmeler görüldü.

Faz-3 aşamasına gelen ve nefes yoluyla uygulanan yerli ilacın kritik hastaların akciğerlerini onardığı ve İlacı kullan hastaların evlerine sağlıklı döndüğü bildirildi. Yaşanan peş peşe gelişmeleri ardından klinik onay sürecinin de başlatıldığı aktarıldı.

İlacın diğer akciğer hastalarında da kullanılacağı vurgulandı. Doç. Dr. Ayça Yıldız Peköz'ün formülasyonunu üstlendiği ilacın direkt akciğerlere etki ettiği belirtildi.

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