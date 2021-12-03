Türkiye 3 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 355 bin 226 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 120 milyon 788 bin 673'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Aralık 2021 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 20 bin 193 oldu.

"Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur."

Toplam uygulanan doz miktarı 120 milyonu aştı

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 346 bin 226, 2. doz uygulanan aşı miktarı 50 milyon 605 bin 933, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 12 milyon 323 bin 980 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 120 milyon 788 bin 673.

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