Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'nin arabulucuk teklif ettiği Rusya-Ukrayna gerilimi de konuşuldu.

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Erdoğan, Putin görüşmesinde, Türkiye- Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.

Ukrayna-Rusya gerginliğinde Türkiye arabuluculuk için devrede

Moskova ve Batı’yı karşı karşıya getiren Ukrayna geriliminde Türkiye arabuluculuk önerisinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "Burada bizim tavrımız belli. Biz özellikle başta Kırım Türkleri ile alakalı yaklaşım olmak kaydıyla, bölgede bir barışın egemen olmasından yanayız. Dost Rusya’yla ve özellikle Sayın Putin’le bu tür konuları bu şekilde müteaddit defalar görüştük, görüşüyoruz. Temennimiz odur ki bu bölge savaşın egemen olduğu bir bölge olmasın. Bu bölge barışın hakim olduğu bir bölge olarak geleceğe yürüsün. Bu konudaki tavrın olumlu istikamette gelişmesi arzumuzdur. Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur, gerek Ukrayna’yla gerek Sayın Putin’le bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz." ifadelerini kullanmıştı.