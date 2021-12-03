Avusturya'nın yeni başbakanı Nehammer de Kurz gibi Türkiye düşmanı tavırlarıyla gündeme gelmişti
AVUSTURYA Halk Partisi (ÖVP), İçişleri Bakanı Karl Nehammer'i lideri olarak seçerek başbakanlığa getirdi. Nehammer da eski Başbakan Sebastian Kurz gibi Türkiye düşmanı tavırlarıyla gündeme gelmişti.Abone ol
AVUSTURYA, iktidar partisinin yolsuzluk skandallarıyla sarsılmasından ötürü iki ay içinde üçüncü başbakanı gördü.
Avusturya Halk Partisi (ÖVP), İçişleri Bakanı Karl Nehammer'i lideri olarak seçerek başbakanlığa getirdi.
Adı yolsuzluk iddialarına karışan eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başbakanlığın ardından parti başkanlığını da bırakarak aktif siyasete veda ettiğini açıklamıştı.
İçişleri Bakanlığı döneminde Karl Nehammer, sığınmacılar konusunda Türkiye'yi provokasyonla suçlamıştı.