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Sergen Yalçın: Pozisyon yakalamışken atacaksın

Sergen Yalçın: Pozisyon yakalamışken atacaksın

Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, "Üzgünüz. Oyuncuların ilk yarıdaki istek ve arzusu gayet iyiydi." ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Siyah-beyazlılar mücadelede 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı İstanbul ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. Yalçın açıklamalarında, "İlk yarıda oyun üstünlüğü tamamen bizdeydi. 1-0’lık bir galibiyet, 3-4 tane de %100’lük golü atamadık, bir tanesi de VAR’dan döndü. Bu tür maçlarda fişi çekmek lazım, pozisyon yakalamışken atacaksın bu tür maçlarda.

"1-0 tehlikeli bir skor"
1-0 her zaman tehlikeli bir skor bu tür oyunlarda. 60’tan sonra takım bayağı bir geri çekildi, aslında biz bunu söylemedik oyunculara, tamamen koruma hissiyle geri çekilme oldu, önceki maçların da getirdiği psikolojik baskı oldu. Bunun da sonucunda golü yedik.

2. yarıda 2-3 net pozisyona daha girdik ama bazen topun da içeri girmesi gerekiyor. Daha becerikli, daha akıllı olmamız gerekiyor.

Can çok güzel bir gol attı. İyi de oynadı, sahanın en iyi oyuncusuydu belki de bizim adımıza.

"Üzgünüz"
Kazanmamız gereken bir maçı beraberlikle noktaladık. Üzgünüz. Oyuncuların ilk yarıdaki istek ve arzusu gayet iyiydi.

Bugün Michy 2-3 gol atabilirdi bitirici bölgelerde olsaydı, o bölgelerin dışında kaldı. Bu da gol atmasını engelledi. Atabilirdi ama olmadı mı söylenecek bir şey yok. VAR’dan dönen golde de çok güzel bir vuruş yaptı.

1-0 her zaman tehlikelidir, yiyebilirsin. Biz de yedik ve berabere bitirdik. Beklemiyorduk. İlk yarıdan sonra rahat kazanmayı bekliyorduk ama bazen olmuyor. Yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışıp, kazanmaya bakacağız.

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