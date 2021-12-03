Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 25. yılını kutluyor

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 25 yıldır yükselen bir ivmeye sahip olan üniversitelerinin en temel gayesinin, Türk dünyasının birlikteliğinde ve gelişmesinde etkin güç olarak yer almak olduğunu söyledi.

Abone ol

Ceylan, yaptığı açıklamada, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmayla kurulan "Özel Statülü Devlet Üniversitesi" olduğunu söyledi.

Üniversitenin bu yıl 25. yılını kutladığını vurgulayan Ceylan, "Üniversitemiz genel amaçlarının yanı sıra misyon sahibidir. 25 yıldır yükselen bir ivmeye sahip üniversitemizde en temel gayelerimizden biri, Türk dünyasının birlikteliğinde ve gelişmesinde etkin güç olmaktır. Üniversitemizin öğretim dili, Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesidir. Bu, gurur kaynağımızdır." ifadesini kullandı.

Ceylan, Türk dünyasının birlikteliğine katkı sağlayacak önemli adımlar attıklarını belirterek bu kapsamda Türk ve Kırgız kültürleri ile bölgesel kültürlerin birbiriyle tanışmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde bu hedefin önemini vurguladığını anımsatan Ceylan, Türk dünyasının daha güçlü bir yapıya kavuşması için ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koymaya devam edeceklerini söyledi.

"Manas Üniversitesi, Orta Asya bölgesinde en gelişmiş kampüs üniversitesidir"

Ceylan, üniversitede 11 fakülte, 2 yüksekokul, 4 enstitü ve 7 uygulama ve araştırma merkezi bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Lisans eğitimine göre, mevcut öğrenci sayımız 5 bin 613. Bunların yüzde 80'i Kırgızistan, yüzde 20'si başka ülkelerden gelen gençlerdir. Üniversitemiz Tanrı Dağları’nın eteğinde, göz kamaştırıcı doğasıyla bir üniversite şehri olarak bilinen Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, seçkin konumuyla ve her alandaki çekici faaliyetleriyle göz doldurmaktadır. Modern yaşamın her unsurunun bulunduğu Bişkek; geniş parkları, kütüphaneleri, müzeleri, tiyatro, opera ve bale salonları ile sanatsal ve kültürel yönden zengin imkanlar sunmaktadır.

Öğrencilerimiz Bişkek’te modern, güvenli ve uygun koşullarda yaşama imkanına kavuşmaktadır. Manas Üniversitesi, Orta Asya bölgesinde en gelişmiş kampüs üniversitesidir. Kendi bölgesinde tek başına gelişmiş üniversiteler arasına girmiştir. Türkiye ile Kırgızistan arasında her gün düzenli uçak seferleri ile üniversitemize ulaşmak çok kolaydır. Yaklaşık 5 saatlik uçak yolculuğuyla Türkiye’nin bir şehrinden bir başka şehrine gider gibi Bişkek’e ulaşılabilmektedir."

"Mezunlarımız 5 kıtada, 45 ülkede istihdam edilmektedir"

Öğrencilere birçok avantaj sağladıklarına işaret eden Ceylan, "Pek çok üniversiteden farklı olarak yükseköğrenimleri için üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz eğitim-öğretim ücreti ödememektedir. Öğrencilerimiz üniversitemizin başarı durumuna göre verdiği karşılıksız burslardan yararlanmaktadır. Türkiye’den gelen öğrencilerimiz de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce verilen burs ve öğrenim kredisi imkanlarından da faydalanabilmektedir." diye konuştu.

Ceylan, üniversitelerinden mezun olanların hem Türkiye’de ve Türkiye’nin diplomalarını tanıyan ülkelerde hem de Kırgızistan’da ve Kırgızistan’ın diplomalarını tanıyan ülkelerde geçerli çift diplomaya sahip olduğunu vurgulayan Ceylan, şunları söyledi:

"Mezunlarımız 5 kıtada, 45 ülkede istihdam edilmektedir. Üniversitemizde Kırgızistan’ın alanında uzman ve seçkin öğretim üyelerinin yanı sıra Türkiye’den yaklaşık 60 değişik üniversiteden görevlendirilen seçkin öğretim üyeleri görev yapmaktadır. Ayrıca 6 değişik ülkeden öğretim üyesi de istihdam edilmektedir."

"İlk yıl öğrenci evlerimizde barınma imkanı sağlanmaktadır"

Ceylan, üniversitede Türk dünyası ülkeleri başta olmak üzere 12 ülkeden ve 22 kökenden yaklaşık 6 bin öğrencinin yükseköğrenim gördüğünü aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimiz bu imkanla mezuniyet sonrasında kendilerine işlerinde, sosyal hayatlarında ve kişisel ilişkilerinde ömür boyu destek verecek bir ağa ve imkana sahip olmaktadır. Üniversitemizde Kırgızistan dışından gelen öğrencilerimizin tamamına ilk yıl öğrenci evlerimizde barınma imkanı sağlanmaktadır. Öğrenci evlerimizde kalan öğrencilerimiz, 24 saat sıcak su ve internet gibi imkanlarla evlerindeki rahatlığı yaşamaktadır. Öğrencilerimize düşük maliyetle kaliteli yemek hizmeti de vermekteyiz."

"Mezunlarımızın yaklaşık yüzde 5’ i kendi işini kurmuş girişimcilerdir"

Üniversitede verilen eğitimle öğrencilerin iş arama süreçlerinde de büyük avantajlara sahip olduğuna işaret eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin mezunları iş arayan değil, öğrenimleri boyunca elde ettikleri mesleki bilgi ve beceri sayesinde iş için talep edilen bireylerdir. Mezunlarımız 5 kıtada ve 45 ülkede istihdam edilmektedir. Mezunlarımızın yaklaşık yüzde 5’ i ise kendi işini kurmuş girişimcilerdir. Üniversitemizde dünyada önemi gittikçe artan Rusça ve Çince öğrenme imkanı bulunmaktadır.

Ana dili Rusça ve Çince olan öğretim elemanlarımızın verdikleri derslere ve kurslara katılan öğrencilerimiz, yükseköğrenimleri boyunca kendilerini birkaç dil bilen bireyler olarak yetiştirebilmektedir. Üniversitemizde İngilizce başta olmak üzere Batı dillerini öğrenme imkanı da bulunmaktadır. Başarı düzeylerine bağlı olarak öğrencilerimize Türkiye’nin seçkin kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarında da staj imkanları sağlanmaktadır."