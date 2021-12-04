Nijerya Kovid-19'un Omicron varyantına karşı takviye aşıyı onayladı

NİJERYA hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından takviye aşıya onay verdi.

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Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, ülkede 10 Aralık'tan itibaren tam aşılı Nijeryalılara takviye aşı hakkı verileceğini belirtti.

Ülkede şu ana kadar aşı olmaya uygun Nijeryalıların sadece yüzde 2,9'unun aşılandığını kaydeden Shuaib, "Takviye aşı, iki doz AstraZeneca, Moderna ve Pfizer/BioNTech veya bir doz Johnson&Johnson'ı tamamlayanlar için mevcut olacak." dedi.

Nijerya hükümeti, 1 Aralık'ta ülkede ilk defa Omicron varyantının görüldüğü duyurmuştu.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 214 bin 513 kişi virüse yakalandı, bunlardan 207 bin 403'ü sağlığına kavuştu, 2 bin 980'i ise yaşamını yitirdi.