Eşi Esra Erol'a çıkıp yardım istedi! Kapıyı kırarak girdiği evde kayınpederini bıçakladı

İZMİR'de, eşinin ve ailesinin 9 aylık çocuğunu kendisinden sakladığını iddia ederek ATV'de Esra Erol'ün programına çıkan Beste Atabey'in uzaklaştırma kararı bulunan eşi Umut Atabey, kayınpederinin evini bastı. KApıyı kırarak girdiği evde kayınpederini defalarca bıçakladı.

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Olay, saat 23.40 sıralarında Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 5652 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Umut Atabey (18) kayınpederi Hüseyin Er'in (44) evine gitti. Damat ile kayınpeder arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada Umut Atabey, yanındaki bıçakla kayınpederi Hüseyin Er'i vücudunun 7 yerinden bıçakladı.

Hüseyin Er kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Umut Atabey olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Er, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Er'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Beste Atabey: Kapıyı kırarak eve girdi

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve olay anında evde olduğu öğrenilen Beste Atabey'in, uzaklaştırma kararı bulunan eşi Umut Atabey'in kapıyı kırarak eve girdiğini ve babası Er'i tartışma sonucu defalarca bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Saldırgan damat her yerde aranıyor

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kayınpederini bıçaklayarak firar eden Umut Atabey'i yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında evde olan Beste Atabey'in polise verdiği ifadede, eşi Umut Atabey'in eve geldiğini, kapıyı kırarak eve girdiğini ve çıkan tartışmada babasını defalarca bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Televizyon programına çıkıp çocuğunu istemiş

Öte yandan, Umut Atabey'in eşi Beste Atabey'in 24 Kasım tarihinde ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılmıştı. Beste Atabey programda kayınpederi ve kayınvalidesinin 9 aylık çocuğunu kendisinden sakladığını iddia ederek baskıya uğradığını söyledi. Umut Atabey de canlı yayına katılarak eşini yalanlamıştı.

Ayrıca, Beste Atabey'in daha önce eşi Umut Atabey'i polis merkezine şikayet ettiği ve şikayet sonucu Umut Atabey'e uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.