Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'a alınmamasıyla ilgili olay tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün randevu vermeyen TÜİK'i basmaya gitti. Kılıçdaroğlu'nuTÜİK görevlileri bahçe kapısından içeri almadı. Kılıçdaroğlu da bunu propaganda malzemesi olarak çok güzel kullandı. Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan, TÜİK'in bu tavrını eleştirirken, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TÜİK yönetimine 'iletişim' dersi vermesini önerdi...

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Ahmet Hakan bugünkü "Şahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin" başlıklı yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kapıdan çeviren TÜİK yönetimini yerden yere vurdu. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce... Meydan okuyan ve herkesi çok şaşırtan bir hamle yapmıştı. “Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.

Taraftarları coşmuştu. “Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!” türü tepkiler yükselmişti. Sonuçta gitti Merkez Bankası’na Kılıçdaroğlu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, büyük bir nezaketle karşıladı kendisini.

Merkez Bankası'ndan çıkışta Kılıçdaroğlu yumuşamıştı...

Kavcıoğlu, çıkışta şu açıklamayı yaptı: “Sorduğu tüm sorulara cevap verdik. Merkez Bankası’nı siyasi çekişmelerin odağı haline getirmemek lazım.” Kılıçdaroğlu da çıkışta giderken kullandığı meydan okuyucu tavrı terk etmiş, “Kurumlarımıza sahip çıkmalıyız” havasında açıklamalar yapmıştı.

TÜİK'in tavrı inanılır gibi değil...

Şahap Kavcıoğlu’nun bir başarısıydı bu. Diyalogla, nezaketle, iletişimle... Aleyhine olacak bir durumu lehine olmasa bile berabere sonuçlandırmayı başarmıştı. Ortada böylesine müthiş bir deneyim varken TÜİK’in bu deneyimden zerre kadar faydalanmaması akıl alır gibi değil.

Sayın Başkan! Bir öğle arası TÜİK’e gidin...

Davet edersin içeri, bilgi sunarsın, sorularına cevap verirsin, sonra da çıkar kapıda sen de açıklama yaparsın. Böylece hem gol yememiş olursun hem de kendini anlatmak için ayağına kadar gelmiş fırsatı kaçırmamış olursun.

Şahap Kavcıoğlu’dan ricamdır: Sayın Başkan! Bir öğle arası TÜİK’e gidin. Oradaki zatı muhteremlere minik bir iletişim kursu verin. Çok faydalı olacaktır.