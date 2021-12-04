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Bitcoin resmen çakıldı! Bir günde 350 milyar dolar buhar olup gitti

Bitcoin resmen çakıldı! Bir günde 350 milyar dolar buhar olup gitti

Kripto para piyasaları gece yarısı yine allak bullak oldu. Kripto para piyasaları haftasonuna sert düşüşle girdi. Bitcoin fiyatı 42 bin seviyesini gördü. Kripto para piyasası son 24 saatte yüzde 16,76 düşüşle 350 milyar dolardan fazla değer kaybetti.

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Kripto para piyasasında dün başlayan satışlar daha da artarak kripto para piyasasını tepetaklak etti. Bitcoin yüzde 16 değer kaybederken, Ethereum yüzde 15 değer kaybetti.

Finans piyasalarına hakim olan Omicron varyantı endişeleri sonunda kripto para piyasasına da yansıdı. Kripto para piyasası son 24 saatte yüzde 16,76 düşüşle 350 milyar dolardan fazla değer kaybetti. Kripto para piyasasının toplam değeri şu sıralarda 2.18 trilyon dolar civarında.

Bitcoin yüzde 16 değer kaybederek 47.200 dolar ile  uzun zaman sonra ilk kez toplam 1 trilyon dolarlık değerinin altına düşüyor. Ethereum yüzde 15 değer kaybıyla 3,929.73 dolara geriledi. 

Dogecoin yüzde 21 değer kaybıyla 0.1643 cente indi. Solana ise 192.01 dolara geriledi. Solana'nın son 24 saatteki değer kaybı yüzde 18,64 oldu.

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