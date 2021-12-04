Prof. Dr. Yeşim Taşova: Virüs, mutasyon geçiriyor ve 3.doz aşı gerekli

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, aşı karşıtı kişilere seslenerek, "Aşı karşıtlığı yaparak en yakın arkadaşlarını kaybeden doktorlar var. İnsanlar bunları görmeli. Aşı olmayıp ölenler daha fazla" dedi.

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Korona virüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Virüs yeni varyantlar oluştururken virüse karşı en etkili silah olan aşıda ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 18 yaş ve üstü nüfusta bir doz aşı uygulananların oranı da yüzde 90'ın üzerine çıktı. En az iki doz aşı olanların oranı yüzde 80'i geçti.

Ancak bazı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de aşı karşıtlığı devam ediyor. Virüsün mutasyona uğraması nedeniyle 3.doz aşı yaptırılması uzmanlar tarafından öngörülüyor.

“3.doz aşı gerekli”

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Taşova, “2 doz aşı olduktan sonra belli bir dönem geçince antikor seviyesinin düştüğünü gösteren çalışmalar var. Tabi ki bu daha ileri dönemlerde daha da açıklanacak ancak antikor seviyesi düştüğü için 3.doz aşının olması gerekiyor. Özellikle Sinovac aşısı olanlarda bu daha önemli. Biontech tarafından da açıklandı 3.doz aşının olup bağışıklığın güçlendirilmesi gerektiği. Her varyant aşıdan kaçmak için bir yol bulmaya çalışabilir. O nedenle vücutta virüs girdiği zaman çoğalmasını engellemek için antikor oluşturmak gerekir bu da aşıyla olur” diye konuştu.

“Şuan bir salgın yaşıyoruz”

Aşı karşıtı kişilere de seslenen Taşova, “Ölen insanlara bakmalarını isterim. Aşı oldu öldü deniyor ama karşılaştırıldığı zaman aşı olmayıp ölenler daha fazla. İnsanların kafaları karışıyor. Şuan bir salgın yaşıyoruz.

Salgın demek afet demektir. Afetten kurtulmanın yolu da yüzyıllar boyunca aşı olmuştur.

Aşı olunmadığı dönemde dünyada nelere yol açıldığını görüyoruz. Aşı karşıtlığı yaparak en yakın arkadaşlarını kaybeden doktorlar var. İnsanlar bunları görmeli” ifadelerini kullandı.