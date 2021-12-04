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Bomba kulis! Ekrem İmamoğlu 'Cumhurbaşkanı adayım Kemal Kılıçdaroğlu' diyecek

Bomba kulis! Ekrem İmamoğlu 'Cumhurbaşkanı adayım Kemal Kılıçdaroğlu' diyecek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Baykanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili flaş kulis Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten geldi. Zeyrek, İmamoğlu'nun, önümüzdeki günlerde "Benim adayım Kılıçdaroğlu" açıklaması yapabileceğini söyledi.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de yeşil ışık yaktığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili flaş iddialar geldi. “CHP Genel Merkezi, İmamoğlu’nun ekibini uyardı” diyen Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İmamoğlu'nun yakın zamanda yapacağı açıklamayı duyurdu.

Bilgilerden yola çıkarak söylüyorum...

FOX TV'deki "Orta Sayfa" programında konuşan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Ben önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu'nun 'Benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu' demesinin yüksek ihtimalli olduğunu düşünüyorum. Son görüşmelerden aldığım bilgilerden yola çıkarak söylüyorum" dedi.

İmamoğlu havayı koklayabilen bir siyasetçi

CHP'nin 2023 sonrasına hazırlandığını söyleyen Zeyrek, "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsa da olmasa da genel başkanlık koltuğu boşalacak. Herkes koltuk için kendi grubunu, hazırlığını yapıyor. İmamoğlu havayı koklayabilen bir siyasetçi. Gidişatı okuyor, Kemal Kılıçdaroğlu iaday olmak isterse bunun önüne geçemeyeceğinin farkında" ifadesini kullandı.

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