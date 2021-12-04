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İstanbul'da taksici dehşeti! Kadını otobüse doğru itti: İBB harekete geçti

İstanbul'da taksici dehşeti! Kadını otobüse doğru itti: İBB harekete geçti

İSTANBUL Beyoğlu’nda bir kadın tartıştığı taksicinin itmesi sonucu otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameralara yansırken, taksicinin taksi sürücü belgesi ise iptal edildi.

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Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, taksici Doğan P., Aksaray'dan aracına aldığı yabancı uyruklu kadın turisti Taksim'e götürmek üzere yola koyuldu. Müşteri cadde üzerinde ineceği sırada taksici kadından 50 lira ücret talep etti. Müşteri ücreti ödediğini, taksici ise para almadığını iddia etti. Tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirini itmeye başladı. Bu sırada taksici Doğan P.'nin ittiği kadın yola düştü.

Turist kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Acılar içerisinde yerde kıvranan kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koştu. Taksici ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Hafif şekilde yaralanan kadının şikayeti üzerine Doğan P.'nin taksi sürücü belgesi İBB tarafından iptal edildi. Taksici ile kadın müşteri arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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