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İstanbul'un Boji'sine Ankara'dan rakip çıktı! Otobüslerde görenler şaştı kaldı

İstanbul'un Boji'sine Ankara'dan rakip çıktı! Otobüslerde görenler şaştı kaldı

Toplu taşıma araçlarını kullanarak İstanbul’u dolaşan Boji gibi Ankara'da da Barış isimli köpek belediye otobüslerini kullanarak geziyor.

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Ankara'nın Sincan ilçesinde Barış isimli köpek belediye otobüs şoförlerinin ve yolcuların sevgilisi haline geldi. Hergün Yenikent Ortapınar TOKİ'den belediye otobüsüne binen Barış, Sincan merkeze geliyor. Burada yemek yiyen akıllı köpek Barış daha sonra yine bir otobüse binerek Yenikent Ortapınar TOKİ'ye dönüyor.

Belediye otobüsü şoförleri Barış ismini verdikleri misafir yolcularına oldukça alışmışlar. "Kimseye zararı yok, Ortapınar TOKİ'den biner İlksan TOKİ'de iner, burada karnını doyurur, tekrar otobüse biner döner" diyen otobüs şoförleri yolcularından da Barış ile seyahat etmekten mutlu olduklarını söylediler. Otobüs yolcuları da gezgin köpeğin kimseye zararı olmadığını belirterek, Barış ile seyahat etmekten mutlu olduklarını ifade ettiler. Yolcular köpeğin kimseyi rahatsız etmediğini de vurguladılar.

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