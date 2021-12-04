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İstanbul'da sabah sokak ortasında ceset bulundu! Yaklaşık 6 aydır...

İstanbul'da sabah sokak ortasında ceset bulundu! Yaklaşık 6 aydır...

İSTANBUL Beyoğlu’nda sokak ortasında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin sokakta yaşayan bir evsize ait olduğu ortaya çıktı.

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Olay, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sokakta hareketsiz halde duran şahsı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polise haber verilmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek bölgeyi çembere aldı. İncelemelerin ardından şahsın cesedi vatandaşların da yardımıyla cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın orta yaşlarda olduğu öğrenildi.

Uzun zamandır bu caddede börekçilik yaptığını söyleyen Nazım Yiğit, “Burada sürekli sokaklarda yaşayan yaşlı bir ağabey vardı. Kendisi yaklaşık 6 aydır buralarda. Birkaç kere Beyoğlu Belediyesi bu arkadaşı alıp götürdü, temizledi ama birkaç gün sonra kaçıp geri döndü. Daha sonra büyükşehir belediyemiz de alıp götürdü. Ama son bir haftadan beri devamlı gece burada yatıyordu. Bu sabah iş yerine geldiğimde bana burada sürekli gezen adamın bakkalın önünde öldüğünü söylediler." diye konuştu.



"Bu, Beyoğlu’nun kanayan bir yarasıdır"
Yiğit "Ambulans geldi, nöbetçi savcı, son olarak da olay yeri inceleme ekipleri geldi. Bu Beyoğlu’nun kanayan bir yarasıdır. Çünkü buralarda sürekli tinerciler, bağımlı olanlar çocuklar var. Özellikle kış aylarında yetkililer biraz daha dikkatli olursa sokakta kalan yurttaşlarımız için daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu, Beyoğlu’nun kanayan bir yarasıdır” dedi.

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