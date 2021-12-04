Koronavirüs geçiren çocukların beyninde çıktı! Trabzon'dan korkutan haber

ERZİNCAN’da gözünde şişkinlik, Rize'den ise kısmi felç şikayetiyle Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne getirilen iki çocuğun koronavirüs geçirdiği belirlendi. Bu çocukların ayrıca beyinlerinde apse tespit edildi. Yine hastaneye getirilen bazı çocukların da beyinlerinde apse belirlendi.

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KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne çeşitli şikâyetlerle başvuran ve koronavirüs geçirdiği belirlenen bazı çocukların beyinlerinde apse tespit edildi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Gökçe Gayretli, "Çocuklar bu hastalığı hafif, semptomsuz geçiriyorlar diye bilsek de bu seyir sırasında çocuklarda eşlik eden ağır enfeksiyonlar da görebiliyoruz. Aileler koronavirüs geçiren çocuklarını yakından takip etmeli" dedi.

Hastanede önce 'göz enfeksiyonu' dediler

Erzincan’dan kızını tedavisi için Trabzon’a getiren Mahmut Akbulut, çocuklarının koronavirüs olduğunu sonradan öğrendiklerini belirterek yaşadıklarını şöyle özetledi: “Sol gözünde şişkinlik oluştuktan sonra üçüncü gün tamamıyla gözü kapandı. Bu arada iki kere acile götürdük. ‘Göz enfeksiyonu’ dediler ve iki tane ilaç yazdılar."

İkinci hastanede 'idrar yolu enfeksiyonu' teşhisi kondu

"Dördüncü gün Erzincan’da Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürdük. Orada ‘idrar yollarında enfeksiyon var, 3-4 günde geçmez’ dediler. Serum verdiler daha sonra eve gittik. O gecesi çocuk havale geçirdi. Bilinci tamamıyla gitti.

Üçüncü teşhis 'menenjit geçirmiş' oldu

Sabah ambulansı arayıp hastaneye götürdük. MR çektiler. ‘Çocuk menenjit geçirmiş’ dediler. Onun üzerine direk bizi Trabzon’a sevk ettiler, buraya geldik. Covid olduğunu bilmiyorduk, sonradan öğrendik. 24 Eylül’den beri de buradayız” dedi.

Korona sonrası ağır enfeksiyon görülmeye başlandı

KTÜ Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Gökçe Gayretli, koronavirüs sonrasında çocuklarda ağır enfeksiyon hastalıkları görüldüğünü belirterek, "Son 2 yıldır covid-19 pandemisi içindeyiz. Her ne kadar pandemi içinde çocuklar bu hastalığı hafif, semptomsuz geçiriyorlar diye bilsek de bu seyir sırasında çocuklarda eşlik eden ağır enfeksiyonlar da görebiliyoruz" dedi.

Erzincan ve Rize'den gelen iki çocuk hasta için konuşan Gayretli şunları söyledi: "Bu iki hastamız da bize göz çevresinde kızarıklık, bir hastamız sağ kol ve bacağında felç, bir hastamız da nöbet geçirerek başvurdu. Yaptığımız tetkikler sonucunda da beyin içinde ikisinin de apse saptandı."

Kalp kaslarında iltihaplanma oluyor

"Covid-19 enfeksiyonunda çocuklar her ne kadar asemptomatik veya az şikayetlerle geçiriyor olsalar da sonrasında kronik öksürükler olabiliyor. Uzayan öksürükleri görebiliyoruz. Bize asıl endişe verici olan ‘multisistem inflamatuar sendrom’ dediğimiz çoklu organlarda iltihapla giden bir hastalık söz konusu. Bunda da en korkutucu özelliği kalbi tutması ve kalp kaslarında iltihaba yol açması."

Bu belirtiler varsa doktora götürün

"Vücutta döküntü, gözlerde kızarıklık, dudaklarda kızarıklık, hızlı soluk alıp verme ile seyreden bir hastalık. Bunda ateş çok ön planda oluyor ve covid geçiren çocuklarda ateş, döküntü, gözlerde kızarıklık varsa mutlaka hekim başvurusu yapmak gerekiyor. Çünkü hızlıca tedavi başlanmasını gerektiren bir hastalık grubu...”

Bu belirtilerle gelenler yoğun bakımlık olabiliyor, cihaza bağlanıyor

Acı tablolarla karşılaşmamak için çocuklarda aşılanmanın önemine değinen Dr. Gayretli, “Belli şikâyetlerle gelen çocukların büyük bir kısmını yoğun bakımlarda izleyebiliyoruz. Solunum cihazı desteğine ihtiyaçları olabiliyor. ‘Kortizon’ dediğimiz bağışıklık sistemini, inflamasyonu baskılayan ilaçlar kullanmamız gerekebiliyor. En son da ‘plazma değişimi’ dediğimiz kan değişimine gidilebiliyor" diye konuştu.

12 yaş üzerine mutlaka aşı yaptırın

Covid-19 geçiren çocukların 4 ile 6 hafta sonrasında ateşlenmeleri durumunda doktora götürülmesini öneren Gayretli, "Çünkü ‘multisistem inflamatuar sendromu’ dediğimiz hastalık bu hastalarda olabilir. Covid sonrası hastaların takibi önemlidir. 12 yaş üzerinde ülkemizde de hem Sinovac hem BioNTech aşılaması çocuklar için başlamış durumda. Bu nedenle bütün 12 yaş ve üzerindeki çocukları aşıya davet ediyoruz” dedi.