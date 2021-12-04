Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te! Kemal Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: İnsan utanır...

CUMHURBAŞKANI Recep tayyip Erdoğan, Siirt'te bir dizi tesisin açılışında konuştu. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün TÜİK'e yaptığı baskını eleştirip, "Gitmiş orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utanı. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil" dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Siirt’te, Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile diğer projelerin resmî açılış töreninde konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK baskınına tepki gösterip, "Memurları tehdit etmeyi bırak da siyaset meydanında karşımıza çık" diyen Erdoğan, bugünkü Mersin mitingindeki kalabalığa da gönderme yaptı. Ali BabacaN'ın "IMF'ye borcu sıfırladım, Merkez Bankası'na şu kadar rezerv sağladım' gibi çıkışlarına da tepki gösteren Erdoğan, "Benim Başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? Utanmadan sıkılmadan şunu bunu yaptım diyorsun" dedi. Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- 20 yıl öncesine bir gidelim... 20 yıl öncesinde ne havaalanı, ne havaalanından buraya bir yol var mıydı? Üniversitemiz var mıydı? Ama şimdi maşallah yolumuz çift gidiş, çift geliş gayet güzel.

- Bu tesis tek başına ülkemizi; yatırım, üretim, istihdam, ihracat üzerine kurulu yeni ekonomi programımızın doğru olduğunun ispatıdır.

- İnsanlar artık iş ve aş için buradan başka yerlere gitmeyecek, gidenler geri dönmeye başlayacak.

Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi...

- Bizim gündemimizde milletimize daha çok hizmet etmek için yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Geçtiğimiz 19 yılda Türkiye'de demokrasiyi geliştirmek için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz.

- Bu ülke insanların inançlarını yaşamasını engellemek için hoyratça üzerine gelindiği, halkının temel ihtiyaçları için yatırımlardan mahrum bırakıldığı günlerden geçti. Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle adım adım engellerin üstesinden geldik.

- Fakat, ana muhalefetin başında bir zat var, bu zat Merkez Bankası'ndan randevu istiyor, Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya, Merkez Bankası randevu veriyor. Gidiyorlar, Merkez Bankası'ndan brifing aldıktan sonra Merkez Bankası'nın aleyhinde konuşuyor. Hani bağımsız değildi? Bunlarda edep adap yok.

Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil!

- Dün de TÜİK'i randevu almadan oraya da gitmek istedi. TÜİK de buna randevu vermedi. Gittiler, istatistik kurumu önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utanı. Bir insan davet edilmediği yere gidemez.

- Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil. Bundan sonra da devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren.

- Geçmişleri faşizan baskılarla dolu bir kesim var. Bunların ülkede bu da bizim hizmetimiz diye gösterecekleri tek dikili ağaçları, eserleri yoktur.

Siyaset Merkez Bankası, TÜİK basmak demek değildir

- Allah'ın izniyle 2023'e hazır mıyız? Bu zihniyet yine arsızca ortada dolaşarak siyaset adı altında milleti ve devleti tahkir edecek işler yapıyor. CHP başındaki zat da anayasa ve yasalar dışında hareket ederek, devlet memurlarına saldırmaya başladı. Öğretmenlere saldırdı.

- Kendi partisindeki hiziplere dişi geçmiyor ama memurlara çemkirmeyi iyi biliyor. Siyaset TÜİK, Merkez Bankası gibi kurumları basmak, ağzından köpükler saçarak memurlara hakaret etmek değildir.

Bugün Mersin'de bu kadar kalabalık toplayamadı

- Bugün Mersin'deydi, Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk diyor. Topladığın kalabalık ortada, resmi rakamlar elimizde.

- Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. 2023'te Allah'ın izniyle zafer bizim mi? Öyleyse durmak yok, yola devam.

Bu zat siyasette bizim sıkletimiz değil

- Siyasette bu zat aslında bizim sıkletimiz değil. Tek bir seçim bile kazanamadı. Hala pişkince orada oturmaya devam etmiştir. Kendisini asıl mücadele alanına çağırıyorum.

Gitsin kendi çöplüğünde ötsün...

- Milletimizin değerlerine saldırıp çıkarlara zarar verirse karşısında bizi bulur. Gitsin kendi çöplüğünde eşelensin. Bu ülkenin tertemiz insanlarına, çalışanlarına, üretenlerine bulaşmasın. Bu zat küçük şovlarla siyasi çıkar peşinde koşuyor.

OECD de mi yalan söylüyor...

- TÜİK'e karşı çıkıyorsun, öbür taraftan OECD'ye de mi karşı çıkıyorsun. En büyük büyüme özelliğine sahip ülke Türkiye diyor. Bizi 10 olarak gösteriyor. Bu yıl dünyada en yüksek büyüme oranını biz yakaladık.

- Yıllarca ekonomide iliğimizi sömüren yüksek faizi IMF düzenini bize dayatanlar rahatsız oldu. Bu CHP IMF'cidir. Sözcüsü IMF yetkilileriyle otellerin kulislerinde kulis atanlardandır."

Babacan'a: Başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK parti icraatlarına "Ben yaptım" demesine de tepki göstererek, "Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi 126 milyar dolara çıktı. Fakat bu CHP, yanına taktığı bazı tiplerle adeta arkasında boş teneke. Ne diyorlar, biz şuraya çıkarmıştık. Şunu bilmeniz lazım. Benim Başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? Utanmadan sıkılmadan şunu bunu yaptım. Başbakan benim, imzayı ben atıyorum, ben şunu yaptım bunu yaptım diyorsun." diye konuştu.

Asgari ücret açıklaması

- Asgari ücreti kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız.

- Kamu işçilerine ve memurlara verdiğimiz ücret artışları özel sektöre de yol gösterici olacaktır.

Stok yapan bedelini ödeyecek

- Yüksek fiyat artışlarının büyük bir kısmı enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Yüksek fiyatların bir kısmının yakında dengeye oturması bekleniyor. Fahiş fiyat artışlarının bir diğer sebebi aç gözlü fırsatçılardır. Stokçulara sesleniyorum, depolarda bütün bu malları stoklarında saklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyecekler.

Döviz kurlarını istikrarlı bir çizgiye oturtacağız

- Döviz kurlarındaki artışlarda da yabancıların eli yanında bu aç gözlülüğün etkilerini görüyoruz. Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız.