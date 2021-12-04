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Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanan Georges-Kevin N'Koudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, N'Koudou'nun alt baldırına darbe aldığı belirtilerek, "Darbe sonrası rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuzun MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır. N'Koudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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