Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu oyuna asla düşemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te kanaat önderleriyle bir araya geldi. Erdoğan, toplantıda çok önemli açıklamalarda bulundu.

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Siirt'te Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, "Sivil Toplum Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Siirt'e aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz.Birileri Ankara'nın konforunda yüksek siyasetçilik oynarken biz 81 ilimizi 10-15 kez ziyaret ettik. Teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla kapısı çalınan ev, hali hatrı sorulmadık kişi bırakmamak için ter döktük. İlim, irfan, liyakat sahibi hocalarımızla, kanaat önderlerimizle görüşmeler yapıyoruz. Toplumumuzun her kesimiyle bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu toplantılardan gerçekten çok verim aldık.

'Bu oyuna asla düşemeyiz'

2023'e giden süreçte millete hiçbir şey vaat edemeyenler bu açıklamalarla Türkiye'yi gererek, insanlarımızı kutuplaştırarak kapatmaya çalışıyor. Kalkıpta bu ülkede yüzde 52 oy ile Cumhurbaşkanı seçilen ve yüzde 52'yi gayri milli kabul eden ben zihniyeti milletimizin takdirine bırakıyorum. Yüzde 52'yi siz nasıl gayri milli kabul edersiniz. Böyle bir anlayış olabilir mi? Girdiği bütün seçimlerden kaybederek çıkan bu zihniyetin ulaşacağı yer ne olduğunu benim değerli kardeşlerim siz bilirsiniz. "Benden sonra tufan" mantığıyla daha da çirkefleşeceği anlaşılıyor. Bu oyuna asla düşemeyiz. Siyasi rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine izin veremeyiz.

Her zaman söylüyorum. Aynı düşünmek aynı fikirleri paylaşmak meselelere aynı pencereden bakmak zorunda değiliz. Aynı ülkenin vatandaşları olarak birbirimizi anlamak, dinlemek, birbirimizle empati kurmak zorundayız. Bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz.

Alt yapı ve üst yapının yanı sıra temel hak ve özgürlüklerde de bu büyük dönüşüme imza attık. Nobran diline biz son verdik. İnkar politikalarını ret politikalarını bir daha geri gelmemek üzere terk ettik. Çok önemli reformlar gerçekleştirdik.