Almanya’da bir evde 5 kişinin cesedi bulundu

ALMANYA’nın Brandenburg eyaletinde bulunan Senzig ilçesindeki bir evde 5 cesedin bulunduğu bildirildi.Abone ol
Brandenburg Emniyet Teşkilatı Güney Bölge Müdürlüğü Sözcüsü Lutz Miersch, ülke basınına yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00’da acil durum çağrısı üzerine gidilen Senzig’deki bir evde 5 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu belirtti.
Miersch, burada cinayet işlendiğini varsaydıklarını ifade ederek, cinayet masasının soruşturma başlattığını kaydetti.
Maerkische Allgemeine gazetesinin haberinde, cesetlerin 3’ünün çocuklara ait olduğu iddia edildi.