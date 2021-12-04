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Trabzonspor üst üste 8. galibiyetini aldı

Trabzonspor üst üste 8. galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor rakibini 2-0 namağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Medical Park Stadı'ndaki mücadeleye etkili başlayan Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin 26. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-Mavililer Marek Hamsik'in 54. dakikadaki golüyle skoru 2-0'a getirdi. Kalan bölümde başk gol olmayınca Trabzonspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Üst üste 8. galibiyet!

Oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, Adana Demirspor maçından da galibiyetle ayrılarak art arda 8. galibiyetini elde etti.

Bordo-Mavililer bu sonuçla puanını 39'a yükselterek namağlup liderliğini devam ettirdi. Trabzon deplasmanından eli boş dönen Adana ekibi ise 20 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u konuk edecek.

26 yıllık rekor kırıldı!

Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor 27 maç ile 1995-96 sezonundaki en uzun yenilmezlik rekorunu kırmayı başardı.

TRABZONSPOR 2 - 0 ADANA DEMİRSPOR

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus xxx, Alex Taşcıoğlu xxx, Erdem Bayık xxx

TRABZONSPOR: Uğurcan çakır xx, Dorukhan Toköz xxx, Edgar le xxx, Vıtor Hugo xxx, Denswill xx, Berat Özdemir xxx, Hamsik xx, Siopis xxx (Peres dk. 85 ?), Abdulkadir Ömür xx (Yusuf Sarı dk. 85 ?), Nwakaeme xxx, Cornelius x (Koita dk. 13 x) (Bakasetas dk. 72 x)

ADANA DEMİRSPOR: Muric x, Svensson x (Tarık Çamdal dk. 80 ?), Samet x, Simon Deli x, Joher Rassoul x, Sinan Kurt x, Benjamin Stambouli x, Yunus Akgün x (Metahan Mimaroğlu dk. 80 ?), Birkir Bjarnason x (Vargas Martin dk. 61 x), Akintola x (Assombalonga dk. 72 x), Balotelli x

GOLLER: 26' Nwakaeme - 54' Hamsik (Trabzonspor)

SARI KART: Balotelli (Adana Demirspor)

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