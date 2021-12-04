Türkiye 4 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 353 bin 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 120 milyon 857 bin 540'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Aralık 2021 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 19 bin 463 oldu.

Bakan Koca'dan tedbir uyarısı

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız." dedi.

2. doz aşılama oranı yüzde 81,57 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,80 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,57 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 857 bin 540'a yükseldi.

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