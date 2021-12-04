Abdullah Avcı: Sene sonunda horonu hep beraber oynayacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig 'in 15. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden ve yenilmezlik serisini 27 maça çıkaran Trabzonspor, en yakın rakipleri Konyaspor ve Hatayspor’la olan puan farkını maç fazlasıyla 13’e yükseltti. 8 maçtır kazanan Trabzonspor'da teknik direktörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini yakalayan Abdullah Avcı, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk 15 dakika kazandıkları topları çabuk kaybettiklerini ancak Nwakaeme'nin golünün dengeleri değiştirdiğini belirten Avcı, stadı dolduran taraftarlarına da teşekkür etti, ''Onlarla beraber burada yürüyeceğiz. Sene sonunda horonu hep beraber oynayacağız.'' diye konuştu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren başarılı teknik adam, ''Keyfimiz yerinde. Bıkmadan, daha fazla fedakarlık yaparak devam etmeliyiz. Her şeyden fedakarlık yapacağız.'' dedi ve ekledi:

''Özel seneler fedakarlık ister. Hayatımızın her şeyinden fedakarlık yapacağız. Rekorlar beni ilgilendirmiyor hiç bakmıyorum. Trabzon ülke futbolu için çok güzel işler yapmış bir şehir. Bu şehir çok şeyi hak ediyor.''