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Mbaye Diagne: Domine ettiğimiz bir maç berabere gitti

Mbaye Diagne: Domine ettiğimiz bir maç berabere gitti

Altay ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne maçın ardından konuştu.

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Süper Lig 'in 15.haftasında sahasında Altay ile 1-1 berabere kalan Galatasaray 'da Mbaye Diagne, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYİ GÖRECEĞİZ"
Diagne'nin açıklamaları şöyle:

"Attığım golle ilgili konuşmak istemiyorum. Çok önemli değil. Kazanmamız gereken, domine ettiğimiz bir maç berabere gitti. Her zamanki gibi çok çalışacağız ve sonraki maçı kazanmaya çalışacağız. Henüz bir şey bitmiş değil. Çok fazla maç var. Bir şey söylemek imkansız. Sezon sonu geldiğinde her şeyi göreceğiz."

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