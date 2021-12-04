BIST 1.910
DOLAR 13,72
EURO 15,54
ALTIN 786,53
HABER /  GÜNCEL

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Eren operasyonunda öldürülen terörist sayısı 9 oldu

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Eren operasyonunda öldürülen terörist sayısı 9 oldu

Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında gerçekleştirlen operasyonda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma personeli Celil Mutlu’nun katilleri etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutalığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle 1'i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

3'ü turuncu 2'si gri listede

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. Operasyon esnasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Kahraman Jandarma personeli Celil Mutlu'nun katilleri etkisiz hale getirilerek, şehidin kanı yerde bırakılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Başkan Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak!
Başkan Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak!
Dinamit yüklü bir konteyner denize düştü!
Dinamit yüklü bir konteyner denize düştü!
Türkiye 4 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 4 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Biseksüel ne demek cinsel hayatları nasıl olur, hangi cinse ilgi duyarlar?
Biseksüel ne demek cinsel hayatları nasıl olur, hangi cinse ilgi duyarlar?
İzmir'de Gelecek Partisi'nden istifa eden 8 kişi MHP'ye katıldı
İzmir'de Gelecek Partisi'nden istifa eden 8 kişi MHP'ye katıldı
İntizar kimdir eşcinsel iddiaları olay olmuştu İntizar hiç evlendi mi?
İntizar kimdir eşcinsel iddiaları olay olmuştu İntizar hiç evlendi mi?
Galatasaray, Altay ile 2-2 berabere kaldı
Galatasaray, Altay ile 2-2 berabere kaldı
İntizar evli mi hiç evlendi mi İntizar'ın çocuğu var mı?
İntizar evli mi hiç evlendi mi İntizar'ın çocuğu var mı?
Trabzonspor üst üste 8. galibiyetini aldı
Trabzonspor üst üste 8. galibiyetini aldı
İntizar kaç yaşında aslen nereli İntizar Arslan hayatı ve ailesi
İntizar kaç yaşında aslen nereli İntizar Arslan hayatı ve ailesi