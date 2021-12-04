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Başkan Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak!

Başkan Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki mitingi için görevlendirilen bir polis memurunun aracın altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği polisin dikkati sayesinde son anda engellendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde bir aracın altına yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatıp infial yaratmayı planlayan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu.

Görev alacak polisin aracına patlayıcı yerleştirdiler
Sansasyonel bir eylem arayışındaki teröristler, miting alanına ya da siyasi figürlere yaklaşamayacaklarını bildikleri için çevre illerden görevlendirilecek çevik kuvvet polislerini hedef olarak seçti. Sabah saatlerinde Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi.

Polisin patlayıcıyı fark etmesi katliamı önledi
Aracını muhtemelen miting alanı yakınlarına ya da emniyet müdürlüğünün kendilerine tahsis edeceği bir otoparka bırakacak olan polis memurları dışında, aracın bulunduğu yerde başka polisler de olacaktı. Ancak iki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin planı suya düştü.

Patlayıcı düzenek imha edildi
İhbar üzerine olay yerine gelen TEM Büro Amirliği ve Bomba Uzmanı Ekiplerince patlayıcı düzenek imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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