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Kırıkkale'de feci olay: İntihara teşebbüs eden baba yanlışlıkla 12 yaşındaki kızını öldürdü

İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de feci olay: İntihara teşebbüs eden baba yanlışlıkla 12 yaşındaki kızını öldürdü

Kırıkkale'de intihara teşebbüs eden bir kişi, tabancasının ateş almasıyla kurşun omzundan çıkarak, kapının arkasında duran 12 yaşındaki kızının ölümüne neden oldu.

Kırıkkale'de feci olay: İntihara teşebbüs eden baba yanlışlıkla 12 yaşındaki kızını öldürdü

Olay, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1423. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan K. (37) ailesine intihar edeceğini söyleyerek odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını aldı. 

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Kırıkkale'de feci olay: İntihara teşebbüs eden baba yanlışlıkla 12 yaşındaki kızını öldürdü

İntihar etmek isteyen Karakaya, kendisine doğrulttuğu tabancayı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun Karakaya'nın omzundan çıkarak kapının arkasında bulunan 12 yaşındaki kızı Hazal'ın göğüs bölümüne isabet etti.

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Kırıkkale'de feci olay: İntihara teşebbüs eden baba yanlışlıkla 12 yaşındaki kızını öldürdü

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kırıkkale'de feci olay: İntihara teşebbüs eden baba yanlışlıkla 12 yaşındaki kızını öldürdü

Omzundan yaralanan Erdoğan K. ise ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Ankara'ya sevk edildi.

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