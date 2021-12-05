Hakan Çalhanoğlu kornerden gol attı

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter-Roma maçının 15. dakikasında uzun yıllar unutulmayacak bir gole imza attı.

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İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Inter evinde Roma'yı ağırladı.

A Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı karşılaşmada attığı gol ise geceye damgasını vurdu.

Kornerden de attı

Dakikalar 15'i gösterirken tecrübeli orta saha oyuncusu köşe vuruşu için topun başına geçti. Çalhanoğlu'nun doğrudan kaleye yönelen topu ağlarla buluşurken, başarılı yıldız birbirinden güzel gollerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

Öte yandan Inter, Roma'yı 3-0 mağlup ederken Hakan Çalhanoğlu maçın yıldızı oldu.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır)

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