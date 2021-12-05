AÖL giriş ekranı 2021 açık lise sınav giriş bilgileri TC ile giriş

Eğitim hayatına açıktan devam eden öğrencilerin beklediği AÖL sınavları başladı. AÖL sınavları 4-5 Aralıkta online olarak yapılacak. AÖL sınav giriş ekranı 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar açık olacak ve online sınav yapılacak. AÖL sınavı 4 seçenekli olacak ve sınavlar 25 dakika sürecek.

Abone ol

Açıköğretim lisesi sınavları online olarak 4 Aralık'ta başladı. Online yapılan sınavlar 4 Aralık saat 09.00'da başladı ve 5 Aralık 23.59'a kadar edecek. AÖL giriş ekranı ile sınava katılan öğrencilere çoktan seçmeli, dört seçenekli sorular sorulacak. Sınavlar 25 dakika sürecek. İşte, AÖL sınav girişleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021-2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online sınav giriş ekranı...

AÖL sınavları ne zaman: Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖL sınavları online mi: Açık Lise Sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak. Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN