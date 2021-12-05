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TÜİK'le ilgili bomba iki bilgi Ahmet Hakan "Bunlar gerçek mi abi? dedi TÜİK'e seslendi

TÜİK'le ilgili bomba iki bilgi Ahmet Hakan "Bunlar gerçek mi abi? dedi TÜİK'e seslendi

Muhalefetin rakamlarla oynayarak gerçek enflasyonu gizlemekle suçladığı TÜİK'in tüm verilerinin uluslararası denetime tabi tutularak denetlendiği ve performans endeksinde ilk 20'de olduğu bilgisini paylaşan Ahmet Hakan, "Kapısına gelmiş ana muhalefet liderine, niye “Buyurun uluslararası raporlar” demiyor, diyemiyor?" dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son yıllarda muhalefetin hedefinde. Tarafsızlık ve güvenirliğini yitirdiği gerçek enflasyon rakamlarını verilerle oynayarak gizlemekle suçlanıyor.

TÜİK'te olan bitene dair Ahmet Hakan'dan ilginç bir yazı geldi. Eleştirilerin odağındaki kurumla ilgili şaşırtıcı ayrıntıları paylaşan Hakan, "İki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgi" başlıklı yazısında şunları yazdı:

"Hükümetin yıpratılmasından gizli bir zevk mi alıyor?"

"Dün gazetelerde köşe yazılarını okurken iki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:

- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.

- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.

Bunlar gerçek mi abi? Hakikaten de böyle mi? Eğer gerçekse... Eğer böyleyse... TÜİK niye susuyor, TÜİK niye konuşmuyor?

"Muhalefet liderine, niye “Buyurun uluslararası raporlar” demiyor, diyemiyor?"

Verileriniz yanlış diyenlerin burnuna niye dayamıyor uluslararası denetim raporlarını? “İktidar söylüyor, siz yazıyorsunuz rakamları” diyenlerin önüne neden koymuyor performans endeksini? Kapısına gelmiş ana muhalefet liderine, niye “Buyurun uluslararası raporlar” demiyor, diyemiyor?

Köşe yazılarının satır aralarında mı göreceğiz biz bu bilgileri? Ne yani? TÜİK yetkililerinin tamamen görev alanına giren bu önemli konularda açıklama yapmaları için...

İlle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir talimat mı vermesi gerekiyor? Yoksa TÜİK, kendisi üzerinden hükümetin yıpratılmasından gizli bir zevk mi alıyor?"

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