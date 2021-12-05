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Üsküdar Belediyesinden üniversite öğrencilerine doğal gaz faturası desteği

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üsküdar Belediyesinden üniversite öğrencilerine doğal gaz faturası desteği

Üsküdar Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yaşadığı öğrenci evlerine aylık 400 TL doğal gaz desteği verecek.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından üniversite öğrencileri için bir destek kampanyası başlatıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kampanyayı bir öğrenci evini ziyareti sırasında sosyal medyadan duyurdu.

Türkmen, duyurusunda bu kış boyunca, Üsküdar'da yaşayan öğrencilerin evlerindeki doğal gaz faturasının belediye tarafından karşılanacağını belirtti.

Hilmi Türkmen, "Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen ve Üsküdar'ımızda ikamet eden öğrencilere sıcacık bir müjdemiz var demiştim. Öğrenci evinde kalıyorsanız hemen belediyenize başvurun. Çünkü kış boyunca doğal gaz faturalarınızı biz ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı öğrenci evlerine aylık doğal gaz destek miktarının 400 TL olarak açıklandığı kampanyaya, İstanbul'da bir üniversitede örgün eğitime devam eden ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olan, ilçe sınırları içerisinde en az 3 öğrencinin ikamet ettiği bir evde kalan, normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam eden ve İGDAŞ abonesi olan öğrenciler katılabilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler "https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/ogrenciyardim" adresine başvuruda bulunabilecek.

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