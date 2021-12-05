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AK Partili Mahir Ünal'dan 'Zaten kimse gelmemiş ki' sözleriyle ilgili açıklama: Espri yaptım

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
AK Partili Mahir Ünal'dan 'Zaten kimse gelmemiş ki' sözleriyle ilgili açıklama: Espri yaptım

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılışında kullandığı 'Zaten kimse gelmemiş ki' sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Espri yaptığını söyleyen Ünal, "Oraya kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, oraya hangi hizmetin geldiğine bak. Oraya hangi hizmetlerin yapıldığına bak" dedi.

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AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Divanın oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş'taki 755 bin seçmenin 200 bininin, her 4 kişiden birinin AK Parti üyesi olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör de katılımcılara belediyenin çalışmalarıyla ilgili sunum yaparken, şehrin iki yakasını birbirine bağlayacak olan Önsen Köprüsü'ne geçen ay vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın adını vereceklerini söyledi.

"Espri yaptım"

Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ise dün Elbistan ilçesinde katıldığı etkinlikte AK Parti ilçe başkanı Ahmet Traş'a yönelik söylediği 'Zaten kimse gelmemiş ki' sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünal, Ahmet Traş'a 'Zaten kimse gelmemiş ki, siz gelmişsiniz, demek ki Elbistanlılar, bu hastanenin açılışına pek mutlu olmadılar mı? Hava soğuk diye mi gelmediler Ahmet başkan?' sözleriyle ilgili Ahmet Traş'a espri yaptığını söyledi.

Ünal, kendisini eleştirenlere yönelik şöyle konuştu:

"Dün, Elbistan ilçemizde bir ağız ve diş sağlığı merkezi açılışı yaptık ve oldukça da kalabalıktı. 2009'da Çöllolar'da orada tatsız bir olay yaşandı. Orası, bir özel sektör şirketinin havzasıydı, toprak kayması gerçekleşti ve 9 canımızı kaybettik. Daha sona Çöllolar mevkisi kapanınca, yaklaşık 212 kişi işsiz kaldı ve onların da yeniden işe yerleştirmeleriyle ilgili çabalarımızı, gayretlerimiz sürdürüyoruz. Onlar da oraya gelmişler. Konuşmam sırasında ilçe başkanımıza bir espri yaptım, 'Başkan, bak bütün çalışma talebinde olanlar buraya gelmiş. Hani bizimkiler nerede?' diye bir espri yaptım. Akla bakar mısınız? Tek bir çivi çakmamış, bu milletin tek bir sorununu çözmemiş, tek bir derdiyle dertlenmemiş adamlar, oraya yapılan ağız ve diş sağlığı merkezini görmüyorlar, vatandaşa gelen hizmetin ne kadar güzel, ne kadar hayırlı bir hizmet olduğunu görmüyorlar. Orada vatandaşa yapılan hizmeti görmek yerine neyi konuşuyor? Mahir Ünal dedi ki buraya şu kadar kişi geldi, şu kadar kişi gelmedi. Oraya kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, oraya hangi hizmetin geldiğine bak. Oraya hangi hizmetlerin yapıldığına bak." 

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