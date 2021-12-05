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Şeker pancarı yüklü kamyon devrildi sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Şeker pancarı yüklü kamyon devrildi sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde şeker pancarı yüklü kamyondan yola dökülen pancarlar trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Şeker pancarı ile dolan yolda trafik adeta durma noktasına gelirken, vatandaşlar ise yolu temizleyebilmek için seferber oldu

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Olay, Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen kamyondan yola şeker pancarları döküldü.

Şeker pancarı ile kaplanan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Durumu fark eden mahalleli ise yola dökülen şeker pancarlarını temizleyebilmek için adeta seferber oldu.

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