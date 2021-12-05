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Emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına seyyanen iyileştirme yapılmasını istedi.

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Ergün, yazılı açıklamasında, emekli aylıklarının enflasyon ve artan döviz kurları karşısında eridiğini belirterek, şunları kaydetti:

"TÜİK rakamlarını gerçekçi bulmamakla birlikte bu rakamları bile baz aldığımızda en düşük emekli aylığındaki alım gücü erimesi yüzde 10,47 düzeyinde. Yani temmuzdan bu yana 1500 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü 150 liradan fazla azaldı. Aylıklardaki bu alım gücü erimesi ilerleyen süreçte daha da artacak gibi görünüyor."

Son dönemde farklı meslek gruplarının maaşlarına yapılan iyileştirmeleri, emeklilerin de aylıklarında beklediğini vurgulayan Ergün, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz, emekli aylıklarına seyyanen iyileştirme yapılmasıdır. Zor durumdaki emeklilerimiz umutla gelecek müjdeyi beklemektedir." ifadelerini kullandı.

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