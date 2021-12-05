Semih Saygıner kimdir aslen nereli kaç yaşında evli mi?

Semih Saygıner, bilardo alanında dünya şampiyonu oldu. Mısırın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupasının finalinde milli bilardocu Semih Saygıner, dünya çapında 7'nci kez şampiyon olmayı başardı. Söz konusu bu haber üzerine internet aramalarında "Milli bilardocu Semih Saygıner, kimdir, kaç yaşında nereli?" soruların yanıtları merak konusu oldu.

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Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu. Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda rakibi Hollandalı Dick Jaspers'i yenen Semih Saygıner, 7. kez dünya şampiyonu olmayı başardı. Peki Semih Saygıner kimdir, kaç yaşında, nereli?

Semih Saygıner kimdir:

12 Kasım 1964' te Adapazar 'nda dünyaya geldi. Bilardoya ilgisi lise döneminde başladı. İlk başarısını 1981' de katıldığı İstanbul Bilardo Şampiyonası' nda 1.'likle kazandı. 1988'de Türkiye'de gerçekleşen ve uluslararası arenada ünlü Bilardo sporcularının da katıldığı bir gösteri turnuvasında ıstakasını konuşturdu ve tüm bilardo camiasının ilgisini çekti.

1991 German Open Turnuvası'ndaki başarısı ve İstanbul Efes Pilsen Grand Prix'indeki derecesiyle adından söz ettirdi. Ardından 1992'de Almanya'da yapılan Berlin Dünya Şampiyonası'nda son oynadığı maçta, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonu Raymond Ceulemans'ı 3-0 yenerek Dünya 8.si oldu. 1993'te Berlin'de Dünya 3.sü olarak Dünya Klasmanı'nda altıncılığa kadar yükseldi.

Semih SAYGINER, 1994 yılında Belçika'da düzenlenen Gent Dünya Şampiyonası'nda 1.ci olarak ilk Dünya Kupası'nı kazandı. Bu başarısıyla Dünya Klasmanı'nda 3.lüğe yükseldi ve iki dünya rekoru kırdı. Daha sonra yeniden kırılan bu rekorlar ise şöyle; 1994 - 45 sayı 11 vuruş - 4.090 ortalama (3 Set), 1994 - 50 sayı 14 vuruş - 3.571 ortalama (3 Set).

Yine 1994 yılında bilardonun en önemli ligi olarak bilinen Hollanda Takımlar Ligi'ne transfer oldu. 1998'de Antalya-Kemer'de yapılan Dünya Bilardo Şampiyonası'nda (3 bant) finalde Hollanda'lı Cerwin Walentijn'i yenerek 1. oldu. 2003'de Almanya-Mönchengladbach'daki Dünya Bilardo Takım Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir'le birlikte finalde Yunan takımını yenerek Türkiye'ye şampiyonluk getirdi.

25 kez Türkiye Grand Prix şampiyonu olan SAYGINER, 3 bantta 14 kez Türkiye Şampiyonu oldu. Karambolde 10 kez Türkiye Şampiyonu olurken, Cadre 47/2'de ve tek bantta da birer kez Türkiye Şampiyonluğu başarısını yakaladı.

Çeşitli mecralardan yılın sporcusu ödülüne defalarca layık görüldü. Üç yıl boyunca Portekiz Ligi'nde FC Porto Bilardo Takımı'nın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında Dünya'nın en büyük ıstaka üreticisi İtalyan Longoni, tüm Dünya'da satılmak üzere Dünya'nın en pahalı seri üretim ıstakalarını Semih SAYGINER adına üretti.

Dünya Bilardo camiasında "Mr.Magic" ve "The Turkish Prince" lakaplarıyla anılan sporcunun, kendi adıyla bilardo literatürüne geçmiş 42 özel vuruş tekniği bulunmaktadır.

Başarı hikayesi ile üniversiteler ve özel organizasyonlardan konuşmacı olarak davetler almakta ve bir çok dil konuşmaktadır.

Bugüne kadar "Zeytin Dalı, Hacı, Bekarlar ve Aşk Yakar dizilerinde oyunculuk yaptı.

SAYGINER, 2011 yılında "Gizli Aşk" adlı bir albümü dinleyicileri ile paylaştı., Airfel, Türk Patent Enstitüsü Marka reklamı, Arçelik ve Lassa reklamlarında marka yüzü olarak oynadı.

9 yıl uluslararsı arenaya ara veren Saygıner 2014 Eylül ayında tekrar dönüş yaptı. 2015 yılında Türkiye 3 Bant Bilardo şampiyonu, 2016 yılında Dünya 3 Bant Bireysel Bilardo Şampiyonasında Dünya 3.sü oldu.

Halen profesyonel spor hayatının yanı sıra oyunculuk ve müzik ile de yakından ilgilenmekte, bu alanlarda projelerde yer almaktadır.

Semih Saygıner kiminle evli

Semih Saygıner, Şenay Gürler ile evlidir.